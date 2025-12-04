 
Nike Air Monarch IV 训练鞋老爹鞋 - 暗灰/黑

Nike Air Monarch IV

训练鞋老爹鞋

26% 折让

Nike Air Monarch IV 训练鞋老爹鞋为你打造出众训练装备，耐穿鞋面提供有效支撑。 轻盈泡绵中底结合 Nike Air 缓震配置，塑就舒适非凡的迈步体验。


  • 显示颜色： 暗灰/黑
  • 款式： 415445-020

Nike Air Monarch IV

26% 折让

出色支撑，舒适畅动

Nike Air Monarch IV 训练鞋老爹鞋为你打造出众训练装备，耐穿鞋面提供有效支撑。 轻盈泡绵中底结合 Nike Air 缓震配置，塑就舒适非凡的迈步体验。

其他细节

  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
  • 全掌内嵌式 Nike Air 缓震配置，缔造出众缓震体验，舒适非凡，支撑力强
  • 硬质橡胶外底经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 暗灰/黑
  • 款式： 415445-020

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。