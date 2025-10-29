Nike Air More Uptempo
大童运动童鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air More Uptempo 大童运动童鞋的独特之处， 猜猜是什么？ 当然是 A-I-R！ Nike Air More Uptempo 运动鞋曾在 90 年代独领风潮， 如今携传奇个性风范和舒适非凡的 Air Max 缓震配置再度来袭，助你彰显新颖潮范。
- 显示颜色： 白色/金属色/大学红/深藏青
- 款式： FV5371-100
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显复古魅力
- 后跟搭载 Air Max 缓震配置，塑就缓震出众的迈步体验，令这款运动鞋名不虚传
- 鞋面搭载弹性固定带，有助稳固双足
- 橡胶外底铸就非凡抓地力，助力走路、奔跑和玩耍
产品细节
- 圆形鞋带
- 后跟与鞋舌采用提拉设计
