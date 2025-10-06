Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！该鞋款曾在 90 年代独领风潮，如今携传奇个性风范和舒适非凡的 Air Max 缓震配置再度来袭，为新生代开辟道路。

该鞋款鞋如其名，后跟加入 Air 缓震技术，塑就缓震迈步体验。大号 “AIR” 字母的设计灵感源自 90 年代涂鸦艺术。

Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！该鞋款曾在 90 年代独领风潮，如今携传奇个性风范和舒适非凡的 Air Max 缓震配置再度来袭，为新生代开辟道路。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。