 
Nike Air More Uptempo 幼童运动童鞋 - 白色/白色/深藏青

Nike Air More Uptempo

幼童运动童鞋

19% 折让

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋采用醒目大胆的炫酷设计，颇具辨识度，堪称运动鞋史上的经典力作。此鞋款堪称 Air 的代名词，无论是街头出行还是球场应战，皆可彰显你对运动的热爱。


  • 显示颜色： 白色/白色/深藏青
  • 款式： DH9723-100

Nike Air More Uptempo

19% 折让

90 年代大号 AIR，焕新演绎强势袭来

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋采用醒目大胆的炫酷设计，颇具辨识度，堪称运动鞋史上的经典力作。此鞋款堪称 Air 的代名词，无论是街头出行还是球场应战，皆可彰显你对运动的热爱。

经典鞋款

天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显复古魅力。

尽显 Air 风范

该鞋款鞋如其名，后跟加入 Air Max 缓震技术，塑就缓震迈步体验。大号 “AIR” 字母的设计灵感源自 90 年代涂鸦艺术。

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 橡胶外底
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/白色/深藏青
  • 款式： DH9723-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。