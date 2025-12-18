Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋采用醒目大胆的炫酷设计，颇具辨识度，堪称运动鞋史上的经典力作。此鞋款堪称 Air 的代名词，无论是街头出行还是球场应战，皆可彰显你对运动的热爱。

该鞋款鞋如其名，后跟加入 Air Max 缓震技术，塑就缓震迈步体验。大号 “AIR” 字母的设计灵感源自 90 年代涂鸦艺术。

