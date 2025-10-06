Nike Air More Uptempo Low
男子运动鞋
35% 折让
Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋饰有大号涂鸦风格 “AIR” 图案，彰显篮球凌跃风范，助你在球场内外赚足回头率。 低帮设计结合 Air Max 缓震配置和加垫鞋口，塑就非凡质感，助你演绎出众造型。
- 显示颜色： 巴洛克棕/洞穴石色
- 款式： FZ3055-200
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面带来出众耐穿性，打孔设计和网眼布鞋舌营造出色透气性
- Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 鞋舌侧边融入弹性板带设计，不论系带与否，皆可彰显鲜明个性风采
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
