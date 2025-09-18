 
Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋 - 巴洛克棕/洞穴石色

Nike Air More Uptempo Low

男子运动鞋

20% 折让

Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋饰有大号涂鸦风格 “AIR” 图案，彰显篮球凌跃风范，助你在球场内外赚足回头率。 低帮设计结合 Air Max 缓震配置和加垫鞋口，塑就非凡质感，助你演绎出众造型。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/洞穴石色
  • 款式： FZ3055-200

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面带来出众耐穿性，打孔设计和网眼布鞋舌营造出色透气性
  • Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 鞋舌侧边融入弹性板带设计，不论系带与否，皆可彰显鲜明个性风采

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
