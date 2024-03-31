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      Nike Air PEG 2K5

      女子运动鞋

      ¥899

      Nike Air PEG 2K5 女子运动鞋塑就弹力迈步体验，助力轻松驾驭多种跑步征程。 该鞋款延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，助你攻克一个又一个目标。 华夫格底纹，缔造强劲抓地力；Nike Air 缓震配置，塑就柔软迈步体验。 此版本沿袭你挚爱的出众回弹性能和恰到好处的支撑脚感，分层外观的设计灵感则源自昔日跑步鞋。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/幻影灰白/浅橄榄绿灰色/金属铬色
      • 款式： FQ3571-001

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