 
Nike Air Pegasus 2005 女子复古跑鞋风运动鞋 - 山峰白/动物群棕/苍野灰/山峰白

Nike Air Pegasus 2005

女子复古跑鞋风运动鞋

44% 折让

Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验，助力攻克目标，尽显足下风采。此鞋款沿袭备受青睐的回弹缓震性能和出众支撑效果，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。上脚潮鞋，型出新境界。


  • 显示颜色： 山峰白/动物群棕/苍野灰/山峰白
  • 款式： HQ5718-104

Nike Air Pegasus 2005

44% 折让

Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验，助力攻克目标，尽显足下风采。此鞋款沿袭备受青睐的回弹缓震性能和出众支撑效果，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。上脚潮鞋，型出新境界。

其他细节

  • 合成材质与透气织物组合鞋面，营造 21 世纪初的畅跑美学概念
  • 泡绵中底轻盈缓震，缔造柔软舒适脚感
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 山峰白/动物群棕/苍野灰/山峰白
  • 款式： HQ5718-104

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。