Nike Air Pegasus 2005
女子复古跑鞋风运动鞋
44% 折让
Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验，助力攻克目标，尽显足下风采。此鞋款沿袭备受青睐的回弹缓震性能和出众支撑效果，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。上脚潮鞋，型出新境界。
- 显示颜色： 山峰白/动物群棕/苍野灰/山峰白
- 款式： HQ5718-104
其他细节
- 合成材质与透气织物组合鞋面，营造 21 世纪初的畅跑美学概念
- 泡绵中底轻盈缓震，缔造柔软舒适脚感
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
