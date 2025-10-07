Nike Air Pegasus 2005 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计，缔造舒适感受。 此鞋款沿袭备受青睐的回弹缓震性能，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 该鞋款采用匠心打造，在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

