Nike Air Pegasus 2005 SE
男子运动鞋
¥949
回弹迈步体验，舒适自在！ Nike Air Pegasus 2005 SE 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。 该特别版鞋款外观设计灵感源自 21 世纪初经典跑步鞋。
- 显示颜色： 水蓝/淡象牙白/橡皮浅褐/动物群棕
- 款式： IB2982-001
Nike Air Pegasus 2005 SE
¥949
回弹迈步体验，舒适自在！ Nike Air Pegasus 2005 SE 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。 该特别版鞋款外观设计灵感源自 21 世纪初经典跑步鞋。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 华夫格底纹，铸就强劲抓地力
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 水蓝/淡象牙白/橡皮浅褐/动物群棕
- 款式： IB2982-001
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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