 
Nike Air Pegasus 2005 SE 男子运动鞋 - 水蓝/淡象牙白/橡皮浅褐/动物群棕

Nike Air Pegasus 2005 SE

男子运动鞋

17% 折让

回弹迈步体验，舒适自在！ Nike Air Pegasus 2005 SE 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。 该特别版鞋款外观设计灵感源自 21 世纪初经典跑步鞋。


  • 显示颜色： 水蓝/淡象牙白/橡皮浅褐/动物群棕
  • 款式： IB2982-001

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 华夫格底纹，铸就强劲抓地力
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

