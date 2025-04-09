Nike Air Pegasus Wave

¥1,249

Nike Air Pegasus Wave 耐克赛博飞马男子运动鞋以匠心设计增添前卫风范。鞋款混搭多种材质，突显层次感、立体感和传统跑步基因。柔软中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。

Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

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