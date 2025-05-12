 

Nike Air Pegasus Wave Premium

男子运动鞋

¥989¥1,09910% 折让

Nike Air Pegasus Wave Premium 男子运动鞋以匠心设计增添前卫风范。这款新奥尔良风格的鞋款采用深色中性配色与金色装饰，混搭多种材质，突显层次感、立体感和传统跑步风范。柔软中底，缔造舒适脚感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/铁架黑/金属色
  • 款式： IB2996-010

Nike Air Pegasus Wave Premium

¥989¥1,09910% 折让

Nike Air Pegasus Wave Premium 男子运动鞋以匠心设计增添前卫风范。这款新奥尔良风格的鞋款采用深色中性配色与金色装饰，混搭多种材质，突显层次感、立体感和传统跑步风范。柔软中底，缔造舒适脚感。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，带来出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/煤黑/铁架黑/金属色
  • 款式： IB2996-010

Nike Air

Nike Air 技术，有助提供保护，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。