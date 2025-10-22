Nike Air Rift
耐克忍者鞋女子运动鞋
10% 折让
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受， 配有可调节固定带，方便穿脱，可供打造专属贴合感。 分趾式鞋头设计以 1996 年元年款为蓝本，缔造自在无拘感受。 Nike Air 缓震配置结合橡胶外底，缔造非凡舒适脚感和出众抓地力，助你轻松畅行。
- 显示颜色： 金属银/黑/帆白
- 款式： HM5737-003
Nike Air Rift
其他细节
- 皮革鞋面，顺滑耐穿
- 中足和后跟部位搭载魔术贴粘扣式固定带，助力打造个性化贴合感
- 后跟添加 Nike Air 缓震配置，结合舒适泡绵，塑就柔软脚感
- 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出众耐穿性和抓地力
产品细节
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
