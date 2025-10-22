Nike Air Rift Breathe
耐克忍者鞋女子运动鞋
10% 折让
穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，在暖阳下彰显出众风采。织物材料轻盈透气，为你带来干爽体验。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。独特的分趾鞋头设计自 1996 年问世后便广受好评，结合 Air 缓震技术和舒适泡绵中底，缔造非凡舒适的穿着感受，助你在炎热的夏日开启探险之旅。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： DN1338-004
跑步风范
分趾鞋头设计灵感源自肯尼亚的赤足耐力跑跑者，堪称 Nike 进军自然运动鞋类的经典之作。Air Rift 的名称灵感源自肯尼亚的大裂谷。
透气感受
鞋面融入轻盈网眼布设计，帮助保持干爽，网格细节，增添纹理感。
漫长征程，舒适体验
后跟 Nike Air 缓震配置专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。
其他细节
- 中足和后跟部位搭载魔术贴粘扣式固定带，助力轻松打造专属舒适感受
- 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出色耐穿性和抓地力
- 泡绵中底，柔软非凡
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： DN1338-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
