 
Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋 - 黑/白色/黑

Nike Air Rift Breathe

耐克忍者鞋女子运动鞋

10% 折让

穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，在暖阳下彰显出众风采。织物材料轻盈透气，为你带来干爽体验。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。独特的分趾鞋头设计自 1996 年问世后便广受好评，结合 Air 缓震技术和舒适泡绵中底，缔造非凡舒适的穿着感受，助你在炎热的夏日开启探险之旅。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： DN1338-004

跑步风范

分趾鞋头设计灵感源自肯尼亚的赤足耐力跑跑者，堪称 Nike 进军自然运动鞋类的经典之作。Air Rift 的名称灵感源自肯尼亚的大裂谷。

透气感受

鞋面融入轻盈网眼布设计，帮助保持干爽，网格细节，增添纹理感。

漫长征程，舒适体验

后跟 Nike Air 缓震配置专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。

其他细节

  • 中足和后跟部位搭载魔术贴粘扣式固定带，助力轻松打造专属舒适感受
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出色耐穿性和抓地力
  • 泡绵中底，柔软非凡

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
