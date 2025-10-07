Nike Air Span II
男子运动鞋
41% 折让
Nike Air Span II 男子运动鞋以备受青睐的元年款设计华丽回归。分层鞋面、经典线条和品牌标志承袭自 1988 年设计。Nike Air 缓震配置，缔造舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： AH8047-008
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 外底橡胶细节，为高磨损区域带来出众耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 外底橡胶细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： AH8047-008
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
