Nike Air Span II 男子运动鞋以备受青睐的元年款设计华丽回归。分层鞋面、经典线条和品牌标志承袭自 1988 年设计。Nike Air 缓震配置，缔造舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： AH8047-008

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 外底橡胶细节，为高磨损区域带来出众耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 外底橡胶细节
