Superfly 家族再添新成员：Nike Air Superfly Moc 女子运动鞋的一脚蹬设计焕新演绎经典鞋型，塑就利落低调外观。加大透气孔延续 Superfly 标志性细节，同时有助提升透气性。甄选优质皮革，尽显奢华格调。
- 显示颜色： 黑/棉布白
- 款式： HV8628-001
Superfly 家族再添新成员：Nike Air Superfly Moc 女子运动鞋的一脚蹬设计焕新演绎经典鞋型，塑就利落低调外观。加大透气孔延续 Superfly 标志性细节，同时有助提升透气性。甄选优质皮革，尽显奢华格调。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就别致外观
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
