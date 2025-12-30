 
Nike Air Superfly Moc 女子运动鞋 - 黑/棉布白

Nike Air Superfly Moc

女子运动鞋

¥849
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Superfly 家族再添新成员：Nike Air Superfly Moc 女子运动鞋的一脚蹬设计焕新演绎经典鞋型，塑就利落低调外观。加大透气孔延续 Superfly 标志性细节，同时有助提升透气性。甄选优质皮革，尽显奢华格调。


  • 显示颜色： 黑/棉布白
  • 款式： HV8628-001

Nike Air Superfly Moc

¥849

Superfly 家族再添新成员：Nike Air Superfly Moc 女子运动鞋的一脚蹬设计焕新演绎经典鞋型，塑就利落低调外观。加大透气孔延续 Superfly 标志性细节，同时有助提升透气性。甄选优质皮革，尽显奢华格调。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就别致外观
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 显示颜色： 黑/棉布白
  • 款式： HV8628-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。