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      Nike Air Tailwind 79

      男子运动鞋

      ¥699

      在 1978 年火奴鲁鲁马拉松比赛中，Nike Air Tailwind 搭载革命性的缓震配置惊艳亮相。如今，这款经典跑鞋以 Nike Air Tailwind 79 男子运动鞋之姿强势回归，采用与元年款近乎相同的材料和配色，搭载 Nike Air 缓震配置，彰显经典风范。

      • 显示颜色： 黑/大学灰/帆白/大学金
      • 款式： 487754-014

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