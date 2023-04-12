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      Nike Air Trainer 3 LE

      男子运动鞋

      ¥799

      队红/大学红/白色/队红
      树茎绿/帆白/白色/树茎绿
      黑/冷灰/白色/黑

      Nike Air Trainer 3 LE 男子运动鞋采用激光开口设计，后跟则配置 Max Air 气垫，舒适透气，实现轻盈减震效果。

      • 显示颜色： 队红/大学红/白色/队红
      • 款式： 815758-600

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