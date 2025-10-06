Nike Air VaporMax 2023 Flyknit

¥959 ¥1,499 36% 折让

你是否体验过 Air 脚感？上脚 Nike Air VaporMax 2023 Flyknit 男子运动鞋，畅享非凡迈步体验。打孔鞋垫透气出众（可抽出来详细查看）。弹性 Flyknit 飞织鞋面柔软舒适。

Nike Air VaporMax

经过七年历程，从起初构想到终于问世，Air VaporMax 象征了 Nike 新纪元。为了真正实现迅疾迈步体验，设计师们对 Air 缓震配置进行了焕新，直接将其与鞋面相连。当足部落地时，鞋底的凸起仿若被推入 Air 缓震配置中，导致压力增大。接着抬起脚时，压力获得释放，就能造就回弹作用，带来出众的柔韧灵活度。这一技术专为跑者打造，随后很快便应用于街头款式设计，让一般大众也能体验轻盈脚感。