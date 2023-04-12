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      Nike Air VaporMax Flyknit 3

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      Nike Air VaporMax Flyknit 3 男子运动鞋兼具充沛弹性和出众灵活性。鞋面采用流线型的弹性透气 Flyknit 结构，塑就别具一格的街头造型。革命性 VaporMax 技术实现从鞋头到后跟的出众缓震效果，打造弹力充沛的迈步体验。

      • 显示颜色： 黑/荧光黄/湖蓝/黑
      • 款式： AJ6900-006

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