Nike Air Zoom Crossover 2
大童篮球鞋
凌跃畅动，突破自我！ 发挥孩子的无尽潜能，展现出众比赛表现。 Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。 锯齿形底纹为孩子提供所需的抓地力，在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。
- 显示颜色： 狼灰/黑/大学蓝/健身红
- 款式： FB2689-003
轻松舒适，富有弹力
加垫鞋口赋予双足出众支撑，令孩子在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感。 后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助力发挥出色比赛表现。
锯齿形底纹，强力切入
锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。 出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助孩子游刃有余制霸赛场。
贴地设计，舒适非凡
精选优质材料，打造轻盈质感。 前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。
其他细节
- 系紧鞋带可带来出众支撑力，中足包覆设计帮助稳固双足，助力自如应战
- 鞋舌柔软灵活，提供舒适脚感
- 图案细节融蕴经典格调和时尚新意，令鞋款在球场内外醒目出彩
产品细节
- 经典鞋带
- 中帮版型，出色支撑
- 鞋舌和后跟采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
