 
Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋 - 白色/黑/浅色/金属色

Nike Air Zoom Crossover 2

大童篮球鞋

25% 折让

凌跃畅动，突破自我！发挥你的无尽潜能，展现出众比赛表现。Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。锯齿形底纹为你提供所需的抓地力，助你在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。


  • 显示颜色： 白色/黑/浅色/金属色
  • 款式： FB2689-100

Nike Air Zoom Crossover 2

25% 折让

凌跃畅动，突破自我！发挥你的无尽潜能，展现出众比赛表现。Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。锯齿形底纹为你提供所需的抓地力，助你在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。

轻松舒适，富有弹力

加垫鞋口赋予双足出众支撑，令你在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感。后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助你发挥出色赛场表现。

锯齿形底纹，强力切入

锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。出众抓地设计专为球场打造，助你自信炫技，游刃有余制霸赛场。

贴地设计，舒适非凡

精选优质材料，打造轻盈质感。前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。

其他细节

  • 系紧鞋带可带来出众支撑力，中足包覆设计帮助稳固双足，助力自如应战
  • 鞋舌柔软灵活，提供舒适脚感
  • 图案细节融蕴经典格调和时尚新意，令鞋款在球场内外醒目出彩

产品细节

  • 经典鞋带
  • 中帮版型，强力支撑
  • 鞋舌和后跟采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/黑/浅色/金属色
  • 款式： FB2689-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。