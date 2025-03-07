Nike Air Zoom Crossover 2 SE

大童篮球鞋

¥599

浅荧光黄/热情红 /仙人掌绿/黑
深藏青/浅荧光黄/煤黑/仙人掌绿

准备好让比赛表现跃升新层次了吗？Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋搭载回弹缓震配置和透气网眼细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

  • 显示颜色： 浅荧光黄/热情红 /仙人掌绿/黑
  • 款式： HM8521-700

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