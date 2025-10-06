Nike Air Zoom Crossover 2 SE

¥389 ¥599 35% 折让

Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋专为球场而生，助力发挥出色比赛表现。 搭载回弹缓震配置和透气网眼布细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

回弹缓震

后跟 Air Zoom 缓震配置提供出众回弹的缓震性能，实现快速离地的非凡脚感。 中底搭载柔软泡绵，助你在比赛中发挥上佳表现。

锯齿形底纹，强力切入

锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。 出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助你游刃有余制霸赛场。

贴地设计，轻盈非凡

透气网眼布结合柔软泡绵，塑就轻盈穿着感受。 前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。