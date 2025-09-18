Nike Air Zoom Crossover 2 SE
大童篮球鞋
18% 折让
Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋专为球场而生，助力发挥出色比赛表现。 搭载回弹缓震配置和透气网眼布细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。
- 显示颜色： 白色/黑/波斯紫/荧光黄
- 款式： HQ8264-100
回弹缓震
后跟 Air Zoom 缓震配置提供出众回弹的缓震性能，实现快速离地的非凡脚感。 中底搭载柔软泡绵，助你在比赛中发挥上佳表现。
锯齿形底纹，强力切入
锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。 出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助你游刃有余制霸赛场。
贴地设计，轻盈非凡
透气网眼布结合柔软泡绵，塑就轻盈穿着感受。 前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，覆面与系带系统巧妙衔接，在你运动时帮助稳固双足
- 加垫鞋口赋予脚踝缓震体验，令你在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 中帮鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
