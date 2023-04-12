跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Zoom G.T. Cut 2 EP

      男子篮球鞋

      ¥1,399

      疾速与敏捷是当今赛场的制胜利器，而缓慢表现将让你远远落后，与胜利无缘。 Nike Air Zoom G.T. Cut 2 EP 男子篮球鞋采用近地设计，专为户外球场打造。 该鞋款可在转向时缩短地面接触时间，助你全力助攻，速回空旷的三秒区。 隐藏反光细节，助你在球场两端皆可秀出耀眼风采。 该鞋款专为拉开球员与中场球员之间的距离而设计，助你创造运球空间，制胜出击。

      • 显示颜色： 白色/山峰白/冷蓝/金属银
      • 款式： FB1866-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。