 
Nike Air Zoom Pegasus 41 耐克小飞马大童运动鞋 - 白色/珍珠灰/幻影/深藏青

Nike Air Zoom Pegasus 41

耐克小飞马大童运动鞋

30% 折让

在跑步结束后，牢牢映入脑海的不只是里程数，还有出众畅跑体验。 Nike Air Zoom Pegasus 41 耐克小飞马大童运动鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且回弹出众的穿着感受，令你心无旁骛，专注于运动节奏和技巧。


  • 显示颜色： 白色/珍珠灰/幻影/深藏青
  • 款式： IH7334-140

出众透气

精制网眼设计轻盈透气，令双足保持干爽。

回弹缓震

泡绵中底专为稚嫩双足打造，塑就出众回弹的迈步体验。 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的出众脚感。

强劲抓地

橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。

稳固贴合

中足板带设计，塑就稳固脚感，助你自如驾驭多向奔跑和运动。

产品细节

  • 轻松驾驭多种地面
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
