Nike Air Zoom Pegasus 41
耐克小飞马大童运动鞋
在跑步结束后，牢牢映入脑海的不只是里程数，还有出众畅跑体验。 Nike Air Zoom Pegasus 41 耐克小飞马大童运动鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且回弹出众的穿着感受，令你心无旁骛，专注于运动节奏和技巧。
- 显示颜色： 白色/珍珠灰/幻影/深藏青
- 款式： IH7334-140
Nike Air Zoom Pegasus 41
出众透气
精制网眼设计轻盈透气，令双足保持干爽。
回弹缓震
泡绵中底专为稚嫩双足打造，塑就出众回弹的迈步体验。 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的出众脚感。
强劲抓地
橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。
稳固贴合
中足板带设计，塑就稳固脚感，助你自如驾驭多向奔跑和运动。
产品细节
- 轻松驾驭多种地面
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
