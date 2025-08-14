Nike Air Zoom Pegasus 41

¥629 ¥699 10% 折让

在跑步结束后，牢牢映入脑海的不只是里程数，还有出众畅跑体验。 Nike Air Zoom Pegasus 41 耐克小飞马大童运动鞋基于这一设计理念匠心打造，塑就柔软且回弹出众的穿着感受，令你心无旁骛，专注于运动节奏和技巧。

出众透气 精制网眼设计轻盈透气，令双足保持干爽。 回弹缓震 泡绵中底专为稚嫩双足打造，塑就出众回弹的迈步体验。 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的出众脚感。 强劲抓地 橡胶外底经久耐穿，华夫格抓地底纹铸就强劲抓地力。 稳固贴合 中足板带设计，塑就稳固脚感，助你自如驾驭多向奔跑和运动。