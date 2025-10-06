 
Nike Air Zoom Spiridon 男子运动鞋 - 金属银/黑/白色/运动红

Nike Air Zoom Spiridon

男子运动鞋

20% 折让

经典跑步鞋款震撼归来，伴你自在炸街。Nike Air Zoom Spiridon 于 1997 年面世，带来出众跑步缓震效果的设计。Nike Air Zoom Spiridon 男子运动鞋的设计线条借鉴自千禧年跑步文化，巧搭时尚配色。


  • 显示颜色： 金属银/黑/白色/运动红
  • 款式： II1161-095

Nike Air Zoom Spiridon

20% 折让

经典跑步鞋款震撼归来，伴你自在炸街。Nike Air Zoom Spiridon 于 1997 年面世，带来出众跑步缓震效果的设计。Nike Air Zoom Spiridon 男子运动鞋的设计线条借鉴自千禧年跑步文化，巧搭时尚配色。

其他细节

  • 鞋面采用织物与合成材质组合设计，轻盈透气，塑就分层外观
  • Air Zoom 缓震配置回弹出众，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 金属银/黑/白色/运动红
  • 款式： II1161-095

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。