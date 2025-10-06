Nike Air Zoom Spiridon
男子运动鞋
20% 折让
经典跑步鞋款震撼归来，伴你自在炸街。Nike Air Zoom Spiridon 于 1997 年面世，带来出众跑步缓震效果的设计。Nike Air Zoom Spiridon 男子运动鞋的设计线条借鉴自千禧年跑步文化，巧搭时尚配色。
- 显示颜色： 金属银/黑/白色/运动红
- 款式： II1161-095
其他细节
- 鞋面采用织物与合成材质组合设计，轻盈透气，塑就分层外观
- Air Zoom 缓震配置回弹出众，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
