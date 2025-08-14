Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条和笼式 Air Zoom 缓震配置，为你带来 21 世纪早期的回弹迈步体验。

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条和笼式 Air Zoom 缓震配置，为你带来 21 世纪早期的回弹迈步体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。