Nike Air Zoom Spiridon Cage 2
男子复古跑鞋风运动鞋
25% 折让
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条和笼式 Air Zoom 缓震配置，为你带来 21 世纪早期的回弹迈步体验。
- 显示颜色： 小径红/白色/金属银/小径红
- 款式： CJ1288-600
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2
25% 折让
笼式 AIR， 复古风范
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然首次发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款采用元年款设计线条和笼式 Air Zoom 缓震配置，为你带来 21 世纪早期的回弹迈步体验。
回弹迈步
笼式 Air Zoom 缓震配置，打造出众回弹的步履体验和时尚科技感造型。
轻盈灵活
全掌泡绵中底，塑就轻盈灵活感受。
强劲抓地
外底采用耐穿橡胶贴片，为关键部位提供强劲抓地力。
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 小径红/白色/金属银/小径红
- 款式： CJ1288-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。