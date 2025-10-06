 
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子复古跑鞋风运动鞋 - 麦黄/帆白/橡皮浅褐/麦黄

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

男子复古跑鞋风运动鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然发布于 2003 年，影响力却延续至今。 全掌型泡绵中底，塑就缓震迈步体验；鞋面混合织物与合成材质，缔造平衡美感和出众透气性。 外底采用耐穿橡胶贴片，铸就非凡抓地力和稳定性。 元年款设计线条结合富有光泽感的笼式 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹的迈步体验，彰显 21 世纪早期风范。


  • 显示颜色： 麦黄/帆白/橡皮浅褐/麦黄
  • 款式： HQ3552-799

其他细节

  • 全掌泡绵中底，塑就轻盈灵活感受
  • 外底采用耐穿橡胶贴片，为关键部位提供强劲抓地力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
