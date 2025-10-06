Nike Air Zoom Spiridon Cage 2
男子复古跑鞋风运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然发布于 2003 年，影响力却延续至今。 全掌型泡绵中底，塑就缓震迈步体验；鞋面混合织物与合成材质，缔造平衡美感和出众透气性。 外底采用耐穿橡胶贴片，铸就非凡抓地力和稳定性。 元年款设计线条结合富有光泽感的笼式 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹的迈步体验，彰显 21 世纪早期风范。
- 显示颜色： 麦黄/帆白/橡皮浅褐/麦黄
- 款式： HQ3552-799
其他细节
- 全掌泡绵中底，塑就轻盈灵活感受
- 外底采用耐穿橡胶贴片，为关键部位提供强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
