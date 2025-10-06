Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然发布于 2003 年，影响力却延续至今。 全掌型泡绵中底，塑就缓震迈步体验；鞋面混合织物与合成材质，缔造平衡美感和出众透气性。 外底采用耐穿橡胶贴片，铸就非凡抓地力和稳定性。 元年款设计线条结合富有光泽感的笼式 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹的迈步体验，彰显 21 世纪早期风范。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

