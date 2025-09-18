 
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋 - 黑/煤黑/烟灰/黑

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

男子运动鞋

¥1,199

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然发布于 2003 年，影响力却延续至今。该鞋款沿袭元年款设计线条和富有光泽感的经典笼式 Air Zoom 缓震配置。全掌型泡绵中底，塑就缓震迈步体验；鞋面混合织物与合成材质，缔造平衡美感和出众透气性。外底采用耐穿橡胶贴片，铸就非凡抓地力和稳定性。潮鞋上脚，致意昔日鞋款风格。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/烟灰/黑
  • 款式： HM8497-010

回弹迈步

笼式 Air Zoom 缓震配置，打造出众回弹的步履体验和时尚科技感造型。

轻盈灵活

全掌泡绵中底，塑就轻盈灵活感受。

强劲抓地

外底采用耐穿橡胶贴片，为关键部位提供强劲抓地力。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。