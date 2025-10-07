 
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋 - 中灰/褐灰/洞穴石色/金属银

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2

男子运动鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 男子运动鞋虽然发布于 2003 年，影响力却延续至今。全掌型泡绵中底结合笼式 Air Zoom 缓震配置，塑就出众缓震性能；外底采用耐穿橡胶贴片，铸就非凡抓地力和稳定性。上脚回弹出众，彰显千禧年风范。


  • 显示颜色： 中灰/褐灰/洞穴石色/金属银
  • 款式： HV6929-299

产品细节

  • 合成材质覆面
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
