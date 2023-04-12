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      Nike Air Zoom Streak LT 4

      男/女跑步鞋

      ¥489
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      空间蓝/宝石蓝/激光橙/翡翠绿
      轨道红/爆炸绿黄/黑

      Nike Air Zoom Streak LT 4 跑步鞋专为踩踏多种地面设计，无论是马路、小道还是越野赛道，穿上即可享受奔跑的乐趣。它身轻如燕、缓震效果出众，助你在比赛中跑出飞一般的感觉。Flymesh 内部足带可固定双脚，同时保证鞋面透气舒爽。缓冲底内部有一个 TPU 中足稳定片，在迈步过程中从后跟到鞋头实现流畅过渡。

      • 显示颜色： 空间蓝/宝石蓝/激光橙/翡翠绿
      • 款式： 924514-401

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