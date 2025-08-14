 
轻盈透气，经久耐穿。Nike Air Zoom Upturn SC 女子运动鞋采用透气网眼布和缓震中底，后跟搭载出众 Air Zoom 缓震配置，助你自在出发。


轻盈透气，经久耐穿。Nike Air Zoom Upturn SC 女子运动鞋采用透气网眼布和缓震中底，后跟搭载出众 Air Zoom 缓震配置，助你自在出发。

其他细节

  • 织物鞋面，轻盈透气
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 加垫鞋舌和鞋口，为关键部位提供出众缓震性能

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

