Nike Air Zoom Upturn SC
男子气垫运动鞋
24% 折让
轻盈透气，经久耐穿。 Nike Air Zoom Upturn SC 男子运动鞋采用透气网眼布和缓震中底，后跟搭载出众 Air Zoom 缓震配置，助你自在出发。
- 显示颜色： 浅军械蓝/泡沫粉/浅军械蓝/白色
- 款式： IB2746-400
其他细节
- 织物鞋面，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
- 加垫鞋舌和鞋口，为关键部位提供出众缓震性能
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
