 
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球短裤 - 黑/激光粉

阿贾·威尔逊女子篮球短裤

A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子篮球短裤缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用缎面面料，助你释放大胆自我。 搭配整版图案设计，让你秀出明星范，质感柔滑，呈现出众光泽感。


  • 显示颜色： 黑/激光粉
  • 款式： HM8081-010

舒适感受，随心畅享

弹性腰部搭配双向抽绳，缔造舒适又有型的穿着体验。

明星实力

阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

产品细节

  • 插手口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

