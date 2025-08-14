A'ja Wilson
阿贾·威尔逊女子 Oversize 风短款篮球连帽衫
24% 折让
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子 Oversize 风短款篮球连帽衫缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用宽松短款设计，助你释放大胆自我。 风帽添加缎面衬里，帮助保持时尚造型。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入回环设计，缔造舒适穿着感。
- 显示颜色： 黑/激光粉
- 款式： HM9234-011
A'ja Wilson
出众质感，非凡造型
宽松风帽的衬里采用缎面面料，质感顺滑，呈现柔和光泽感。
明星实力
阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 风帽搭配抽绳
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
