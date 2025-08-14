A'ja Wilson

¥379 ¥499 24% 折让

A'ja Wilson 阿贾·威尔逊女子 Oversize 风短款篮球连帽衫缔造非凡舒适感受，彰显无畏酷飒风范。 从阿贾·威尔逊的书籍中汲取灵感，采用宽松短款设计，助你释放大胆自我。 风帽添加缎面衬里，帮助保持时尚造型。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入回环设计，缔造舒适穿着感。

出众质感，非凡造型

宽松风帽的衬里采用缎面面料，质感顺滑，呈现柔和光泽感。

明星实力

阿贾·威尔逊的标志以她在签名中常绘的星星为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。