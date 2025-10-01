 
Nike AL8 女子运动鞋 - 尘光子色/珍珠灰/白色/珍珠白

Nike AL8

女子运动鞋

40% 折让

Nike AL8 女子运动鞋糅合刺绣耐克勾等复古元素，兼具时尚感与复古格调，舒适非凡。 柔软鞋面结合透气网眼布与多层次造型，打造百搭运动风外观。 此外，柔韧灵活的橡胶外底融入华夫格底纹借鉴自复古跑步鞋，铸就出色抓地力，助你自在畅行。 上脚潮鞋，致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。


  • 显示颜色： 尘光子色/珍珠灰/白色/珍珠白
  • 款式： IB3952-002

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适透气
  • 华夫格底纹和耐克勾标志，借鉴自经典 Nike 跑步鞋

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
