Nike AL8
女子运动鞋
40% 折让
Nike AL8 女子运动鞋糅合刺绣耐克勾等复古元素，兼具时尚感与复古格调，舒适非凡。 柔软鞋面结合透气网眼布与多层次造型，打造百搭运动风外观。 此外，柔韧灵活的橡胶外底融入华夫格底纹借鉴自复古跑步鞋，铸就出色抓地力，助你自在畅行。 上脚潮鞋，致敬 90 年代风范，昂首迈向未来。
- 显示颜色： 尘光子色/珍珠灰/白色/珍珠白
- 款式： IB3952-002
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面搭配翻毛皮覆面，舒适透气
- 华夫格底纹和耐克勾标志，借鉴自经典 Nike 跑步鞋
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 尘光子色/珍珠灰/白色/珍珠白
- 款式： IB3952-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
