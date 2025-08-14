Nike Alate
女子速干中强度支撑衬垫长款运动内衣
30% 折让
穿上 Nike Alate 女子速干中强度支撑衬垫长款运动内衣，畅享出众包覆效果。 中强度支撑设计，舒适承托，贴合不移位；弹性衬垫，塑就精致塑形效果和出众包覆感受。 可调节肩带，可选择平行穿着，亦可背部交叉穿着，任你随心打造个性穿搭。
- 显示颜色： 浅军械蓝/白色
- 款式： FQ7384-440
畅动自如，自信飞扬
精制缝合式衬垫，营造出色包覆效果。 罩杯之间采用沙漏型设计，提升舒适性。
轻盈非凡
柔软弹性面料，轻盈非凡，自然贴合身形。 网眼布拼接里料，提升轻盈度和舒适性。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 正面中央采用打孔设计，提升高热区域透气性。
产品细节
- 面料/里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。 网眼布：59% 聚酯纤维/41% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
