 
Nike Alate 女子速干中强度支撑衬垫长款运动内衣 - 浅军械蓝/白色

Nike Alate

女子速干中强度支撑衬垫长款运动内衣

30% 折让

穿上 Nike Alate 女子速干中强度支撑衬垫长款运动内衣，畅享出众包覆效果。 中强度支撑设计，舒适承托，贴合不移位；弹性衬垫，塑就精致塑形效果和出众包覆感受。 可调节肩带，可选择平行穿着，亦可背部交叉穿着，任你随心打造个性穿搭。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/白色
  • 款式： FQ7384-440

畅动自如，自信飞扬

精制缝合式衬垫，营造出色包覆效果。 罩杯之间采用沙漏型设计，提升舒适性。

轻盈非凡

柔软弹性面料，轻盈非凡，自然贴合身形。 网眼布拼接里料，提升轻盈度和舒适性。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 正面中央采用打孔设计，提升高热区域透气性。

产品细节

  • 面料/里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。 网眼布：59% 聚酯纤维/41% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
