Nike Alate Minimalist
女子低强度支撑衬垫可调节速干运动内衣
14% 折让
Nike Alate Minimalist 女子低强度支撑衬垫可调节速干运动内衣柔软轻盈，塑就休闲舒适感受。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果；缝合式衬垫，塑就精致塑形效果和出众包覆感受。可调式肩带可平行穿着，亦可背部交叉穿着，任你随心打造个性穿搭，耀动每一天。
- 显示颜色： 微粒茶色/白色
- 款式： FQ3551-207
舒适 Alate，理想单品
Alate 以舒适为王，满足不同的人的不同需求。想要十分出色的包覆效果？Alate 中强度支撑运动内衣会是你的理想选择。若想提升支撑效果，同时轻松定制专属贴合感，不妨试试 Alate 高强度支撑运动内衣。
出众设计，日常佳选
柔软非凡的衬垫稳固舒适，助你自信畅动。罩杯之间采用沙漏型设计，提升舒适性。
轻盈非凡
柔软弹性面料轻盈非凡，自然贴合身形，塑就出众穿着感受。网眼布拼接里料柔软非凡，提升轻盈度。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面中央采用打孔设计，提升高热区域透气性
产品细节
- 面料：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。网眼布：59% 聚酯纤维/41% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 背面钩扣设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
