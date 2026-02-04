 
All-Star Weekend Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 耐克篮球小标系列全明星男子速干训练连帽衫 - 大学深蓝

All-Star Weekend Standard Issue

Nike Dri-FIT NBA 耐克篮球小标系列全明星男子速干训练连帽衫

¥749
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

要想在洛杉矶的明星中脱颖而出，你必须与众不同。All-Star Weekend Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 耐克篮球小标系列全明星男子速干训练连帽衫设计灵感源自星系光芒，助你尽情享受这场体育盛事。


  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： HV6555-419

All-Star Weekend Standard Issue

¥749

要想在洛杉矶的明星中脱颖而出，你必须与众不同。All-Star Weekend Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 耐克篮球小标系列全明星男子速干训练连帽衫设计灵感源自星系光芒，助你尽情享受这场体育盛事。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 袋鼠式口袋
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： HV6555-419

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。