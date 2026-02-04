All-Star Weekend Standard Issue
Nike Dri-FIT NBA 耐克篮球小标系列全明星男子速干训练连帽衫
¥749
要想在洛杉矶的明星中脱颖而出，你必须与众不同。All-Star Weekend Standard Issue Nike Dri-FIT NBA 耐克篮球小标系列全明星男子速干训练连帽衫设计灵感源自星系光芒，助你尽情享受这场体育盛事。
- 显示颜色： 大学深蓝
- 款式： HV6555-419
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 袋鼠式口袋
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
