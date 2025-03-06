Nike Allure Seamless 女子运动内衣采用编织网布和流线款型设计，显著提升透气性之余可在低强度训练时有效减少摩擦引起的不适。可拆卸罩杯提供定制般包覆效果和支撑力，搭配宽版胸带进一步加强包覆效果，无论单穿或是打底都是你的理想之选。

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