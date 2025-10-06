Nike Alphafly 3
张德顺同款女子公路竞速跑步鞋
10% 折让
- 显示颜色： 亮深红/爆炸绿黄/泡沫薄荷绿/黑紫
- 款式： FD8315-600
Nike Alphafly 3 女子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。是时候打破个人纪录了！
能量回馈，应战马拉松
前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，结合 ZoomX 泡绵，有助提供回馈，塑就活力迈步体验。
出众脚感
全掌型碳纤维板提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。
缓震迈步
全掌型 ZoomX 泡绵，缔造轻盈缓震脚感，助你保持充沛活力，舒适畅跑。
Alphafly 3 焕新设计
Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款，采用略宽的碳纤维板，提升稳定性，搭配全掌型 ZoomX 泡绵中底，实现流畅的过渡体验，全新 Atomknit 鞋面，营造多向包覆感受和出色透气性。
其他细节
- 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合
- 一体式针织鞋舌，有助减轻足面压力
产品细节
- 单鞋重量：约 174 克（女码 39 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
