Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge"

¥2,299

Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。 搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。 是时候打破历史纪录了！

持续成长

每当有人跟随埃鲁德·基普乔格训练时，他们可以在他的训练营种下一棵树，以象征自己的成长。 红色渐变色设计，旨在致敬训练时附着在鞋上的肯尼亚尘土。 图案设计灵感源自非洲树木，呈现别致外观。

能量回馈，应战马拉松

前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，结合 ZoomX 泡绵，有助提供能量回馈，塑就活力迈步体验。

出众推进感

全掌型碳纤维板提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。

缓震迈步

全掌型 ZoomX 泡绵，缔造轻盈缓震脚感，助你保持充沛活力，舒适畅跑。

Alphafly 3 焕新设计

Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款，采用略宽的碳纤维板，提升稳定性，搭配全掌型 ZoomX 泡绵中底，实现流畅的过渡体验，全新 Atomknit 鞋面，营造多向包覆感受和出色透气性。