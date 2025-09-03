这款跑步鞋的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款，采用略宽的碳纤维板、全掌型 ZoomX 泡绵中底和全新 Atomknit 鞋面，营造多向包覆感受和出色透气性。

全掌型碳纤维板提供出色推进感和稳定性，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。

