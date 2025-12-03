阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。 你对这位三届 MVP 得主有何期待？ A'One A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋作为阿贾·威尔逊的签名鞋款，采用柔软泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。 无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。 这就是她。 你也准备好大展身手吗？

显示颜色： 漂白宝石绿/水洗水鸭青/晶洞水鸭青/金属银

款式： HV2267-300