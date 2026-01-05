 
A'One 「电玩闪码」系列 A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋 - 漂白宝石绿/水洗水鸭青/晶洞水鸭青/金属银

A'One

「电玩闪码」系列 A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋

24% 折让

阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。 你对这位三届 MVP 得主有何期待？ A'One A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋作为阿贾·威尔逊的签名鞋款，采用柔软泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。 无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。 这就是她。 你也准备好大展身手吗？


  • 显示颜色： 漂白宝石绿/水洗水鸭青/晶洞水鸭青/金属银
  • 款式： HV2267-300

迅疾表现

鞋面融入轻盈透气的网眼布细节，助力实现迅疾表现；外底抓地纹路经匠心打造，提供所需支撑力和掌控力。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 中足板带设计，带来出色足弓支撑
